Banco BPM | Castagna alza la posta su Anima e snobba Unicredit

BPM fa il pieno di utili e presenta un piano ambizioso,ndo l’offerta recentemente presentata daedndo il prezzo dell’OPA su. una chiaro segnale di voler essere protagonista della crescita dell’Istituto, che vuole giocare da protagonista e non da preda nel risiko bancario.Il rialzo del prezzo suIl Consiglio di Amministrazione diBPM ha deciso dire il corrispettivo offerto nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria pera 7 euro (cum dividendo) dai 6,20 euro inizialmente proposti, e di rinunciare, in tutto o in parte, a una o più delle condizioni di efficacia dell’offerta non ancora soddisfatte.Frattanto, la banca ha fatto sapere che Poste Italiane e FSI SGR si sono impegnate ad aderire all’OPA super un numero di azioni pari complessivamente al 21% del capitale, Congiuntamente alle azioni già detenute daBPM, pari al 22% del capitale si raggiunge il 43% del capitale di