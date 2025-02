Lapresse.it - Banca Popolare Sondrio, cda ribadisce: “Offerta Bper non è concordata”

Il Consiglio di Amministrazione didiche l’pubblica di scambio promossa sulle sue azioni da parte dinon è né sollecitata né. Il cda, si legge in una nota diramata dopo la riunione del board sotto la presidenza di Francesco Venosta che ha avviato le attività di propria competenza in relazione all’, “precisa che, come già comunicato in data 7 febbraio, l’non è stata in alcun modo sollecitata, né preventivamente discussa ocon la”. La nota riferisce inoltre che “BPsi esprimerà sull’con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge”. L’di“indica un corrispettivo unitario in ragione di un rapporto di scambio di 1,450 azioni ordinarie didi nuova emissione per ogni azione di BPe precisa che, sulla base del prezzo ufficiale dei titoli delle due banche alla data immediatamente precedente la sua pubblicazione (5 febbraio), il corrispettivo incorpora un premio pari al 6,6%“.