Lanazione.it - Bambini ustionati dai suffumigi: tre casi in una settimana, ricoverati al Meyer

Firenze, 12 febbraio 2025 – Un gesto che sembra innocuo, un rimedio della tradizione per alleviare raffreddori e congestioni si sta trasformando in un pericolo reale per i. Negli ultimi sette giorni, altri tre piccoli pazienti sono statialcon gravi ustioni da liquido bollente, versato accidentalmente su di loro mentre facevano i. Il caso più grave riguarda una bambina di cinque anni, con ustioni estese al 30% del corpo tra torace e gambe, che ha richiesto due giorni di ricovero in terapia intensiva e un lungo percorso di guarigione. Un bambino di un anno e mezzo, invece, ha riportato ustioni a viso, testa e torace, mentre un terzo piccolo paziente ha riportato lesioni agli arti inferiori. Non si tratta diisolati: già tra novembre e dicembre, il centro ustioni dell’ospedale pediatricoaveva trattato sette pazienti con ustioni maggiori, localizzate in zone estremamente delicate come la regione genitale, l’addome e il torace.