Inter-news.it - Balzaretti sicuro: «Pio Esposito? Tanta roba, lo paragono a lui!»

stravede per Pio, ragazzo di proprietà dell’Inter ma in prestito alla Spezia. E azzarda anche un gran paragone.PARAGONE PESANTE – In Serie B, l’Inter ha mandato a far giocare diversi giocatori nella finestra estiva di calciomercato. Tra cui Francesco Pio. L’attaccante di Castellamare, classe 2005, è ad oggi il capocannoniere del campionato cadetto insieme Iemmello e Laurienté con ben 12 gol realizzati tra le fila dello Spezia. Una crescita progressiva e importante la sua. L’Inter ovviamente monitora con attenzione il suo gioiello, il quale potrebbe rientrare per il Mondiale per club di giugno negli States. A proposito delle sue qualità e delle sue caratteristiche si è espresso nelle ultime ore l’ex giocatore ed ex direttore sportivo dell’Udinese Federico