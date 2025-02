Internews24.com - Balzaretti elogia il gioiellino dell’Inter: «Tanta roba, mi ricorda Luca Toni…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneil: «, miToni.» Il pensiero dell’ex giocatore su Pio EspositoGrandissima stagione per Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà, ma in prestito allo Spezia. Con la maglia del club ligure il giovane sta stupendo partita dopo partita. Sono infatti 12 i gol finora realizzati per il ragazzo in Serie B. Sul futuro di Pio Esposito, Federico, è intervenuto cosi ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, parlando cosi:SU PIO ESPOSITO- «Per me diventerà, sì: per me sì. Potrebbe anche fare il quarto attaccante all’Inter, ma il percorso ideale sarebbe fargli fare un anno ancora intermedio, potrebbe essere utile. MiToni, è un attaccante così: ha anche una bella mobilità»Leggi su Internews24.