Bacoli: arrestata una coppia di pusher

. Nella casa dellatrovata cocaina, marijuana e hashish per un totale di oltre due chili di stupefacentiAncora unain manette, questa volta a. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno scoperto che nella loro abitazione erano custodite diverse varietà di stupefacenti. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabiniei di NapoliDurante una perquisizione sono stati sequestrati quasi un chilo e mezzo di hashish, 115 grammi di cocaina e mezzo chilo circa di marijuana. In casa anche denaro, 1880 euro in contante ritenuto provento illecito, materiale per il taglio e il confezionamento della droga.Arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio M. A., 42anni, già noto alle forze dell’ordine e la compagna incensurata 41enne.