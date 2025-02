Biccy.it - Bacio tra Tadeo e Montoya e scandalo in piscina a Temptation Spagna

Islandalzano sempre di più l’asticella e dopo le avventure sotto le lenzuola, i vestiti strappati durante i falò e le fughe, è arrivato uninaspettato e uno show molto particolare in. Ovviamente anche questa volta le clip in questione hanno fatto il giro del web e sono arrivate anche negli Stati Uniti.si è appartato incon la tentatrice Mayeli e tra un limone e una coccola, lei è andata sott’acqua (non per fare una prova di apnea).Le immagini sono state mostrate alla fidanzata di lui, Sthefany, che comprensibilmente è andata su tutte le furie: “Che schifo è? Io questo non lo permetto! Mio Dio che schifo, non lo permetto. Gli sta facendo qualcosa in. Toglietemi questa roba. Non voglio sapere niente di questo tizio. È uno schifoso bugiardo, ecco cos’è.