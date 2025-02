Lanazione.it - "Bacchino Sport", torna il premio dello sport pratese

Prato, 12 febbraio 2025 - Riil”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale per premiare lodel 2024. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 24 febbraio alle 18 nel salone Consiliare di Palazzo Comunale. Ilè stato suddiviso in quattro categorie: atleta dell’anno, settore giovanile ogiovanile, societàiva o squadra dell’anno e un riconoscimento alla carriera. E’ stata nominata una Commissione Giudicatrice composta dai componenti del Tavolo, dai giornalistiivi pratesi delle varie testate e televisioni, dal Coni di Prato, dal C.I.P di Prato e dae Salute Spa. “Loaiuta i nostri ragazzi a crescere e rappresenta anche un’occasione di socialità per gli adulti – ha affermato la sindaca Ilaria Bugetti - Ha un valore quindi, che va ben oltre l’obiettivo di mantenersi in forma e in salute.