Baby gang, rafforzati i controlli

Stretta sulle, dal fine settimana ci sarà un inasprimento deisul territorio per tentare di arginare il fenomeno che negli ultimi giorni ha generato paura e insicurezza in città per quanto accaduto al Varco sul mare, con aggressioni nei confronti di minorenni e regolamenti di conti tra bande armate di machete. Ieri, dal confronto che si è tenuto tra il prefetto di Macerata e i vertici delle forze dell’ordine e di intesa con il sindaco di Civitanova, è emersa la strategia da seguire. "Abbiamo predisposto servizi mirati a contrastate gli episodi di violenza giovanile che si sono verificati e che stanno allarmando i cittadini", conferma il prefetto Isabella Fusiello. "Speriamo - continua - che quanto organizzato produca gli effetti che speriamo. Come agiremo? Non è opportuno spiegare come si muoveranno le forze dell’ordine, ma quel che è stato deciso va nella direzione di rispondere alla richiesta di sicurezza dei cittadini".