Ilrestodelcarlino.it - Baby gang, l’allarme : "Paura ad uscire da soli"

"Piumazzo in balia di spaccio e". È questa, in estrema sintesi, la pubblica denuncia che avanza il gruppo Lega di Castelfranco Emilia, con i suoi portavoce Lodovica Boni, Gianluca Tomesani e Roberto Giovanardi. "La piccola frazione di circa cinquemila abitanti – proseguono i rappresentanti leghisti – può vantare la presenza delle proprieal pari delle grandi città. Anche qui esiste il branco, parola usata nella sua accezione più negativa, per identificare un gruppo di ragazzi, anche giovanissimi, che seminano odio eminacciando residenti e passanti. La zona che appartiene allaè principalmente quella di via Oberdan. I residenti sono ormai esasperati perché da tempo assistono dalle loro finestre alle scorribande di questo gruppo e allo spaccio di stupefacenti.