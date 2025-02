Bollicinevip.com - Avon torna a Sanremo in collaborazione con RDS 100% grandi successi

Leggi su Bollicinevip.com

con RDSIn occasione della 75° edizione del Festival della canzone italianasarà officia make-up partner della radio nazionale, sia on Field che on air ed online.Per il secondo anno consecutivo, storico brand beauty internazionale, con forte tradizione nel canale della vendita diretta,da protagonista come make-up sponsor ufficiale di RDS, in occasione della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana.Incon l’emittente radiofonica, dal 10 al 15 febbraiosarà presente in Piazza Vincenzo Muccioli a, a due passi dal Teatro Ariston, con un chiosco liberty brandizzatocon le creatività per il lancio della nuova formulazione dell’iconico rossetto “Ultra Color”, che permette di avere sulle proprie labbra il colore che si vede sul colore del rossetto stesso, grazie ad un aumento del 25% della pigmentazione: il rossetto perfetto per cantare e attirare l’attenzione sulle proprie labbra, soprattutto in vista di San Valentino o San Firmino, la festa dei single!Leggi anche>2025: una prima serata all’insegna di ritmo e stileAll’interno del chiosco– Ultra Color, le make-up artistdoneranno a tutto il pubblico che vivrà il “Fuori” un make-up distintivo e dai colori che prendono vita.