Ilfattoquotidiano.it - “Avevo un rutto in gola, non sapevo quando farlo, per fortuna non si è sentito”: la confessione di Fedez dopo l’esibizione a Sanremo 2025

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La canzone diin gara asi chiama Battito, ma il rapper in realtà ha dovuto fare i conti durante la performance con. un. È lui stesso a confessarlo ai microfoni di Rai Radio 2 subito: “È andata bene, ho avuto un problema che non mi è mai successo in vita mia, ho iniziato a cantare il pezzo cheunincastrato qua (indica la, ndr) e quindi nonma ho scopertoe pernon si è”. A chi gli fa notare che in effetti nessuno si è accorto del problemino replica: “Prova a iniziare a cantare ae hai unincastrato qua, non è proprio la sensazione più bella”.Ospite invece di Ema Stokholma e Gino Castaldo, sempre per Radio 2,parla del look dark, con tanto di lenti a contatto, spiegando il perché di questa scelta e che non sa se lo manterrà anche per le prossime serate: “Vediamo, non lo so, è stata un’idea dell’ultimo minuto, stavo guardando un documentario dei Limp Bizkit e c’era il chitarrista che si metteva queste lenti a contatto giganti e ho detto ‘Perfetto per il brano’ perchédico ‘Dentro i miei occhi guerra dei mondi’.