Amica.it - Aveva promesso di tornare gradualmente agli impegni ufficiali, e la principessa Kate d'Inghilterra sta mantenendo la parola

di, ed’stala: martedì è arrivata a Wilmslow, nel Cheshire, per visitare la HM Styal, una prigione femminile in cui sono detenute circa 400 donne dai 18 anni in su e in cui è presente anche una Mother and Baby Unit per madri con figli piccoli e future mamme.La principessaincontra le mamme detenuteha visitato proprio questa unità «per apprendere il ruolo fondamentale di legami forti, amorevoli e coerenti nello sviluppo precoce di un bambino», come hanno spiegato da Kensington Palace. La sezione è gestita da Action For Children Uk, ente di beneficenza cui la principessa ha dato il suo patrocinio.«L’unità fornisce un supporto cruciale alle neomamme e alle future mamme in carcere, aiutando a rafforzare i legami e a interrompere i cicli di recidiva», ha spiegato ancora Kensington Palace.