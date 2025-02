Avete visto che ha fatto? Fedez a Sanremo 2025 | la reazione di Chiara Ferragni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Uno dei momenti più attesi della 75ª edizione del Festival diè stata l’esibizione di, che ha calcato il palco dell’Ariston con un brano che già in fase di anteprima aveva suscitato curiosità e polemiche. Ma l’attenzione del pubblico non era rivolta solo alla performance del rapper: tutti gli occhi erano puntati anche su, la sua ormai ex compagna, per carpire ogni suadurante la diretta.Fin dall’annuncio della partecipazione di, il pubblico si è diviso tra chi attendeva la sua esibizione per il valore musicale e chi, invece, era più interessato alladi, con cui il rapper ha vissuto negli ultimi mesi una separazione sotto i riflettori. Il pubblico social, in particolare, era pronto a commentare ogni dettaglio della sua espressione.