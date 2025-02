Lanazione.it - "Avenza non è il Bronx. Ridurre i toni"

Leggi su Lanazione.it

non è il". Lo dice Gianluca Castiglione, che gestisce il bar Centrale assieme alla moglie Francesca Forti. Il commerciante chiede anche a nome di tanti colleghi di smettere di parlare dicome un luogo malfamato, un covo di drogati e un rifugio per extracomunitari. Castiglione pur non negando che ci siano problematiche invita tutti ad abbassare i. "Così rischiamo di perdere i clienti, che stanno cominciando a sciamare – è il suo amaro sfogo – Io al bar ci sto quindici ore il giorno e non è vero che è così insicura. Adabbiamo anche qualcosa di buono. Sono stanco di sentire “io adnon ci vengo più perché ho paura“, o “Adnon ci vengo perché è malfamata“. Parlare sempre male difa male a tutti, a cominciare dai commercianti che tutti i giorni ci lavorano.