Avengers | Secret Wars sarà un cambio di guardia parola di Anthony Mackie

Leggi su Cinefilos.it

un “di”,diNel giorno di uscita al cinema di Captain America: Brave New World sembra crudele concentrarsi su altri film Marvel che non siano l’esordio dicon Captain America sul grande schermo, eppure è ovvio che il pensiero dei fan del MCU è sempre rivolto agli eventi crossover che culmineranno nel 2027 con.Quest’anno, vedremo in sala Thunderbolts*, I Fantastici Quattro: Gli Inizi e altri programmi TV Disney+ da tenere d’occhio. Parlando con Deadline,ha confermato che inizierà le riprese di Doomsday a marzo o aprile. Da lì, “Gireremo a Londra per tutta l’estate e poi l’estate successiva gireremo il prossimouna serie completa”.L’attore non ha potuto rivelare molto su entrambi i film e ha affermato di essere stato tenuto all’oscuro su quali dei suoi compagnisi riuniranno nell’epico film in due parti.