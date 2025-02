Avatar | Fuoco e Cenere il Villaggio della Cenere nella nuova foto dal film

Leggi su Cinefilos.it

, ildalEmpire Magazine pubblica unaimmagine di, il terzo atteso capitolopentalogia didi James Cameron. L’immagine introduce gli spettatori al. View this post on InstagramA post shared by Empire (@empiremagazine), quello che sappiamoriprenderà subito dopo quegli eventi, quando Jake e Neytiri incontreranno il Popolo, che Cameron ha lasciato intendere essere più attratto dalla violenza e dal potere rispetto agli altri clan. “Ci sono nuovi personaggi, uno in particolare penso che sarà amato, o amerete odiarlo”, ha detto Cameron.Oona Chaplin (“Game of Thrones”) interpreta il leader del popolo, Varang.