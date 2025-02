Anteprima24.it - Autostrada del Mediterraneo, Anas: limitazioni in provincia di Salerno per un trasporto eccezionale

Tempo di lettura: 2 minutiPer consentire il sesto passaggio deldestinato ai lavori di costruzione dell’alta velocità della nuova linea AV/ACReggio-Calabria Lotto 1° Battipaglia – Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza, nella serata di oggi si renderanno necessarie delleal transito lungo il tratto della A2 ‘del’, indi.Il convoglio, della lunghezza di 54,50 – larghezza 8,00 metri – peso 385,30 tonnellate, trasporterà la macchina TBM ‘Cutterhead’.Nel dettaglio, dalle ore 22:00 di questa sera e fino al termine del passaggio del convoglio (ore 01:00) del giorno successivo, sarà attiva la chiusura dello svincolo di Pontecagnano Nord.Saranno attive delle chiusure temporanee in ingresso in A2 degli svincoli di Pontecagnano Sud, Battipaglia, Eboli, Campagna e chiusura rampa di immissione Area di Servizio di Campagna Ovest in funzione del passaggio del convoglio.