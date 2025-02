Ilrestodelcarlino.it - Autostrada A14 oggi e domani, tratti e caselli chiusi: quali e quando

Bologna, 12 febbraio 2025 – Gli automobilisti dovranno avere pazienza nei prossimi giorni, autostrade informa che tra stanotte enotte sarannodueli: quello compreso tra Cesena e Valle del Rubicone e il casello Rimini sud Doppia chiusura del tratto Cesena-Valle del Rubicone Per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotti, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, in due notti consecutive e nelle due direzioni: Verso sud: traffico interrotto dalle 22 di, mercoledì 12, alle 6 di, giovedì 13 febbraio, nel tratto Cesena-Valle del Rubicone, verso Ancona. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: via Cervese, via Golgi, SS726, SS9 via Emilia, SP33 e rientrare in A14 a Valle del Rubicone.