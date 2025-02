Ilrestodelcarlino.it - Autodromo di Imola, piano anti rumore: semaforo verde

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 12 febbraio 2025 – La stagione 2025 dell’registrerà il debutto di un nuovo regolamento interno sulla gestione acustica dell’Enzo e Dino Ferrari. Il prospetto, varato da Formula, ha già avuto il nulla osta del Comune. Tramite il Con.Ami, del quale possiede il 66% delle quote, il Municipio controlla infatti anche la società titolare della guida operativa del circuito, a sua volta partecipata al 100% dal Consorzio di via Mentana. Nelle parole della Giunta, il regolamento rappresenta la “canonizzazione delle concrete azioni attuate da Formulaper assicurare la compliance (conformità alle leggi, ndr) nella gestione dell’impianto sportivo e così garre la prosecuzione delle efficaci azioni intraprese per la sostenibilità delle attività in logica di prevenzione e precauzione”.