Cataniatoday.it - Auto in fiamme nella rotonda dell'ospedale Garibaldi Nesima, lunghe code

Leggi su Cataniatoday.it

alla circonvallazione di Catania. Una berlina Mercedes ha preso fuoco intorno alle 8 di questa mattina, per cause da accertare, sullaposta all'altezza, in direzione centro città. Anche una seconda utilitaria è stata parzialmente coinvolta dal.