Ilfattoquotidiano.it - Austria, falliti di nuovo i colloqui per formare il governo: dialoghi interrotti tra ultradestra e conservatori. Rischio di un ritorno al voto

Innon nascerà nemmeno undi destra, almeno per il momento. Dopo il fallimento deiper la formazione di un esecutivo moderato guidato da Karl Nehammer, il 5 gennaio il presidente della Repubblica Alexander Van der Bellen aveva accettato le dimissioni del leader del Partito popolareco (Övp) conferendo unincarico diunal leader dell’estrema destra di Fpö, Herbert Kickl. Missione, però, che è fallita dimercoledì, quando il leader ultranazionalista ha a sua volta rinunciato all’incarico dopo il fallimento deitra il suo partito e proprio idel Övp.“Nonostante le numerose concessioni, l’Övp non era disposto a scendere a compromessi decisivi”, si legge nella lettera che Kickl ha inviato a Van der Bellen per rassegnare le dimissioni.