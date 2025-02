Aumento rette asili nido Di Genesio Pagliuca | Subito soluzioni concrete

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 12 febbraio 2025 – “Ancora una volta invitiamo il Sindaco Mario Baccini a ripensarci e a fermarel’delledegli. Questa decisione pesa sulle famiglie, crea disparità e viene mascherata dietro mirabolanti bonus che non faranno altro che complicare la vita dei cittadini e degli uffici comunali. Basta giochi di prestigio, servonochiare e”. Lo dichiara il capogruppo del Pd Ezio Di. “È ora di dire la verità: la legge regionale sull’accreditamento è stata approvata poco prima delle elezioni amministrative del 2023. Quindi è falso attribuire all’amministrazione precedente ritardi nell’accreditamento dei nidi, semplicemente perché fino a quasi tutto il 2022 l’accreditamento non esisteva. Invece è vero il contrario, visto che in pochi mesi – a inizio 2023 – alcuni nidi sono stati immediatamente accreditati.