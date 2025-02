Ilrestodelcarlino.it - Aumentano le donazioni: il 23 si rinnovano le cariche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una sezione Avis in salute quella Santa Sofia che annovera anche i donatori di Galeata.infatti i donatori (280) rispetto al 2023 (la quota più alta dal 2018), mentre lehanno raggiunto quota 587, la più alta dal 2014. La sezione è nata 78 anni fa, sulla spinta dei medici dell’Ospedale Nefetti e, durante gli anni, ha svolto tante attività con forti ricadute in campo sanitario e sociale. "Abbiamo acquistato ben 4 defibrillatori – precisa il presidente Piero Berti alla guida della sezione da 20 anni – che abbiamo consegnato ai gestori della palestra comunale di Galeata, di Santa Sofia, all’associazione calcio di Galeata, alla squadra stazione Monte Falco del Soccorso alpino oltre a attrezzature per l’Ospedale Nefetti dove è ubicata la nostra sede. Oltre alla grande festa di agosto a S.