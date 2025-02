Internews24.com - Augello non ha dubbi: «Dimarco, il miglior terzino di tutti! Lo dico da milanista…»

di Redazionenon ha: «ildi! Loda milanista.» Le parole del giocatore del CagliariTommaso, difensore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista per l’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, parlando anche dell’esterno dell’Inter, Federico:SINGOLI ROSSOBLU’ E TERZINI FORTI – «(Mi ha colpito n.d.r.) Felici, ha qualità importanti, oltre allo spunto e alla cattiveria. Io poi sono “fratello” di Zappa, ero in squadra con suo fratello a Cimiano, siamo inseparabili. Ilpiù bravo è, cosa cheda milanista. Ha piede ed è intraprendente».RUOLO E NAZIONALE – «(Preferisco giocare come n.d.r.)a quattro, mi piace più attaccare che difendere. La cosa più bella? Fare i cross.sognano la Nazionale ma per me è importante restare in Serie A, voglio farlo con il Cagliari.