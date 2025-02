Ilrestodelcarlino.it - "Attesi oltre mille visitatori per le semifinali"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

210sti da 26 diversi Paesi. Che a San Marino il prossimo fine settimana ci arriveranno accompagnati da band, ballerini, manager e familiari. Sarà un’altra edizione dai grandi numeri quella di ’Una Voce per San Marino’ che per la finalissima sarò ’San Marino Song Contest’. La finale è in programma sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e sarà condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti, ma sul Titano già si iniziano a scaldare i motori. "I numeri, forniti da Media Evolution – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo – che per il quarto anno organizza l’evento, confermano la bontà dell’iniziativa che garantisce indotto al settore alberghiero, della ristorazione e, più ampiamente, all’economia turistica sammarinese. Molto interessante anche l’impatto mediatico dell’appuntamento con il profilo Instagram dell’evento che ha superato i 4 milioni di visualizzazioni negli ultimi 90 giorni".