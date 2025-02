Oasport.it - ATP Marsiglia, Wawrinka spreca contro Borges, Gasquet saluta, Van Assche troverà Sonego

Giornata piena di primi turni nell’ATP 250 disul veloce indoor francese. Una giornata che proprio per il tennis è stata importante e per certi versi emozionante, con l’ultimo match di Richardin uno dei tornei di casa. Il veterano transalpino è stato sconfitto da Alexander Bublik con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e venti e a fine match ha reso omaggio all’attuale n.128 del mondo. Bublik che al prossimo turnoun altro francese, ossia Ugo Humbert.C’è stato anche un intensissimo derby francese che ha visto prevalere Luca vansu Benjamin Bonzi: 3-6 6-3 7-6(7) per il giocatore di origini italiane che ha annullato due match point di fila durante il tiebreak decisivo, risalendo dal 4-6. Vittoria di peso per lui cheLorenzoagli ottavi di finale.