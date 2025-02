Oasport.it - ATP Marsiglia, Humbert piega Bublik, Herbert rinasce, show Medjedovic, Sonego avanti senza giocare

Si sono conclusi oggi tutti i primi turni dell’ATP 250 disul veloce indoor e si sono disputati i primi tre ottavi di finale. Poche sono state le sorprese e l’ingresso del torneo della testa di serie numero 2, Ugo, è stato buono. Il francese ha battuto in due set Alexandercon il punteggio di 7-6(7) 6-4, superando un primo set non semplice e risolvendo il secondo set con un break alla fine. Ai quarti troverà Lorenzoche ha beneficiato del ritiro pre-match di Luca van Assche ed è approdato al turno successivo.Bel colpo da parte di Hamadche ha fatto fuori Karen Khachanov con un nettissimo 6-2 6-3 in un’ora e un quarto. Tennis aggressivo, vincenti da tutte le parti e un russo che è stato frastornato dal tennis brillante e spettacolare del serbo.