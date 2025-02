Oasport.it - Atp 250 Buenos Aires, Darderi non supera l’ostacolo Cerundolo. L’argentino vince in due set

Deve ancora rinviare l’appuntamento con la prima vittoria del 2025 Luciano. Nell’incontro valevole per il primo turno dell’ATP 250 diFranciscoil numero 59 del mondo con il punteggio di 6-4 6-4 e si qualifica così per il secondo turno contro Juan Manuel.Nel primo parziale il tennista italiano produce gioco, arriva diverse volte a procurarsi palla break e può recriminare perché sulle sette opportunità a sua disposizione riesce a finalizzarne solo una. Comportamento diametralmente opposto per il padrone di casa che quando riesce a servire bene e a girarsi sul diritto fa male al suo avversario togliendogli il servizio nel terzo e nel quinto gioco. Sul 5-1ha una reazione d’orgoglio, prova a variare il suo gioco, recupera uno dei due break e si riporta sul 5-4.