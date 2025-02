Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, ora la ’bestia nera’ Fossombrone

Archiviato il prezioso pareggio 1-1 con gol di Federico Mazzarani, conquistato a L’Aquila, l’ieri pomeriggio è tornato al lavoro per iniziare a preparare la sfida di domenica contro ilda sempre considerato una specie di ‘bestiadegli ascolani sin dai tempi delle sfide nei campionati di Eccellenza. Nel 2022 il ‘Fosso’ sconfisse l’nella finale di Coppa Marche ai calci di rigore per 4-2. Poi i bianconeri si rifecero nel 2023 nella Coppa Italia di Serie D vincendo 1-0. Lo scorso anno all’andata il 5 dicembre finì 0-0 al Don Mauro Bartolini mentre il 14 aprile ala sfida finì in parità 1-1 con rete di Battisti e pareggio di Ciabuschi. Quest’anno, all’andata al campo Marcello Bonci’ ha vinto nuovamente il1-0, con rete di Pandolfi.