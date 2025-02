Lapresse.it - Atletica, Tamberi: “Mesi difficili, per arrivare a Los Angeles dovrò scegliere le priorità”

“Non sono importanti le vittorie quanto riprovarci sempre, cadere e rialzarsi. Quello che dopo Parigi mi ha fatto più piacere sentirmi dire è stato ‘grazie Gimbo per avermi dato la forza nel mio momento difficoltà’. Questo è stato quello che mi ha spinto a prendere questa decisione che è stata una decisione non facile, per nulla scontata”. lo ha detto l’ex campione olimpico Gianmarco, nel corso di un suo incontro da BMW Italia a Sanremo, il giorno dopo l’annuncio sul palco del teatro Ariston di puntare ai giochi olimpici di Los2028. “Sono stati deimoltoin cui non avevo il coraggio di pensare di rimettermi in gioco, di rimettermi di nuovo a sacrificare così tanto per un obiettivo così grande. Quando prendi una botta così grande è difficile avere il coraggio di rialzarti e dopo Parigi non ero convinto di volerci riprovare.