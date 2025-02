Liberoquotidiano.it - Atalanta, un rigore inesistente la condanna al 92esimo: il Bruges passa in casa 2-1

Unmolto dubbio, per non direl'alla sconfitta per 2-1 anell'andata dei playoff di Champions League. Una decisione, quella dell'arbitro turco Meler e del Var che non lo corregge, che lascia davvero perplessi perchè il contatto tra Hien e Nilsson è sembrato a dir poco leggero. Ora l'perre il turno deve vincere con almeno due gol di scarto nella gara di ritorno, in programma tra sette giorni a Bergamo. Sicuramente sarà un'altra Dea quella che vedremo in campo, con la rabbia necessaria vista l'ingiustizia subita. Una partita quella dipiù complicata del previsto, con i belgi in vantaggio nel primo tempo con Jutglà a cui ha replicato Pasalic prima dell'intervallo. Nella ripresa regna l'equilibrio, con occasioni da una parte e dall'altra, fino allo sciagurato epilogo finale che sancisce la sconfitta della Dea.