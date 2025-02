Sport.quotidiano.net - Atalanta sconfitta a Bruges da un rigore regalato. Gasperini: “Gara falsata da un episodio”

Bergamo, 12 febbraio – Rabbia. Beffata nel tempo di recupero da uninspiegabile costato laper 2-1 anellad’andata dei playoff di Champions.assurda, arrivata al fotofinish dopo un normalissimodi gioco, una mano allargata di Hien, in posizione di vantaggio sul connazionale Nilsson, solo sfiorato dalla sua mano allargata ma crollato in area. Decisione incredibile dell’arbitro turco Meler, che ha decretato il penalty: decisione altrettanto incredibilmente confermata dopo il controllo del Var. Epilogo beffardo di una serata comunque difficile per la Dea, che stava portando a casa un pareggio per 1-1 fino a quel momento meritato e prezioso, dopo aver sofferto molto nella prima mezz’ora dominata dai belgi, in vantaggio al 15’ con Jutgla’, e averla raddrizzata con il gioco e la rete al 41’ di Pasalic.