Atalanta, Gasperini vince il premio Bearzot come miglior allenatore italiano

Gian Pieroha vinto per la prima volta ilNazionale “Enzo” per il 2024, riconoscimento assegnato aldell’anno. L’dell’è stato insignito del prestigioso riconoscimento da una qualificata giuria, presieduta dal Presidente federale Gabriele Gravina.“Fenomeno unico nel nostro Paese per continuità ad alto livello sulla panchina di una singola squadra, Gian Pieroè da molti anni anche sinonimo di bel gioco e di risultati. Ma la ricerca della vittoria, culminata in un’Europa League che rappresenta il più recente trofeo conquistato da una squadra italiana, non fa mai venire meno serietà del carattere, vocazione didattica e senso del gruppo. Tutte caratteristiche, queste, che lo accomunano ad Enzoe unite ai risultati della suarendono plebiscitaria l’assegnazione adel2025 intitolato al grande ‘Vecio’ del calcio”.