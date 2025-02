Bergamonews.it - Atalanta, beffa atroce nel recupero: il Brugge vince con un contestatissimo rigore al 94?

Una, per il peggiore possibile dei finali. L’torna dal Belgio con tanta, tantissima rabbia in corpo e una sconfitta amara, maturata neldopo unal limite del regolamento,da tutti i giocatori nerazzurri, per una mano di Hien involontariamente finita sulla faccia di Nilsson, senza forza, senza vigoria, solo difendendo la posizione nello spirito del gioco, in posizione di vantaggio.Un fischio che fa esplodere di rabbia tutta la squadra, dal campo alla panchina, al limite dello sconforto dopo essersi vista assegnare contro un penalty difficile da accettare, che arriva dopo novanta minuti in cui la sofferenza non è mancata, ma nei quali il pareggio sarebbe sembrato il risultato più giusto e che avrebbe messo la situazione di certo più in discesa in vista del ritorno di martedì 18.