Atalanta a un passo dalla rimonta | poi il rigore assurdo al Club Brugge!

L’va sotto colai playoff d’andata di Champions League. I nerazzurri recuperano e sono a un, ma nel finale undubbio porta i padroni di casa alla vittoria.PRIMO TEMPO – Al Jan Breydel Stadium di Bruge va in scena la sfida d’andata dei playoff di Champions League, valida per l’accesso agli ottavi di finale. In campo si sfidano, dopo Juventus-PSV Eindhoven di ieri e Feyenoord-Milan di questa sera. La gara per la Dea prende immediatamente una brutta piega, per via del pressing alto e soffocante dei padroni di casa. L’atteggiamento della squadra belga dà i suoi frutti e, di fronte al team di Gian Piero Gasperini in grossa difficoltà, va a segno già al 15?. Nasce tutto da una dei tanti palloni persi dall’nel primo quarto d’ora di gioco: Talbi recupera, corre sulla fascia destra, entra in area e crossa: sfrutta tutto Jutglà che calcia col destro e va in gol.