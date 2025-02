Bergamonews.it - Atalanta, a Brugge in piena emergenza infortuni per proseguire il viaggio europeo

Leggi su Bergamonews.it

Un’altra tappa del, per divertirsi, ma anche per provare a prolungarlo il più possibile, questo. L’è di scena questa sera sul campo del Club(calcio d’inizio alle 20:45) nell’andata del playoff di Champions League, primo atto che anticipa il ritorno di martedì 18 febbraio al Gewiss Stadium. In palio un posto negli ottavi di finale, quelli sfiorati dopo il nono posto nella League Phase, il primo escluso dal passaggio diretto per evitare gli insidiosi spareggi.Non c’è dubbio che, in termini di salute, Gian Piero Gasperini sperasse di affrontare la trasferta allo Jan Breydel Stadion con qualche giocatore ‘sano’ in più: oltre ai lungodegenti Scamacca, Scalvini e Kossounou, non ci saranno nemmeno Lookman e Kolasinac, i cui recuperi non sono stati completati in tempo, ma neppure l’influenzato Matteo Ruggeri (mentre è rientrato Carnesecchi, che si accomoderà in panchina) e l’ultimo a fermarsi per problemi di natura muscolare, ovvero Daniel Maldini.