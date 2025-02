Sport.quotidiano.net - Atalanta a Bruges, la notte perfetta per CDK

Nel gelo di, ieri sommersa dalla neve, l’questo pomeriggio (ore 18,45), al Breydel Stadion, cerca un’altra delle sue imprese europee nella gara d’andata dei playoff di Champions. Dea volata nelle Fiandre (dove ha giocato nel 1988 la mitologica semifinale di Coppa delle Coppe contro il Malines) senza il pallone d’oro africano Lookman, l’uomo più atteso nelle notti europee, senza il suo sostituto Maldini, senza il gladiatore Kolasinac e in extremis senza il febbricitante Ruggeri, oltre agli indisponibili Scalvini, Scamacca e Kossounou. Sull’aereo diretto in Belgio sono saliti tre ragazzi prelevati dall’under 23 di Serie C, il difensore Del Lungo, il baby centrocampista Cassa e il 21enne bomber serbo Vanja Vlahovic, 15 reti finora in questa stagione con la seconda squadra nerazzurra.