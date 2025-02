Anteprima24.it - Assolto da accusa omicidio, ‘festa abusiva a Castellammare’

Tempo di lettura: 2 minutiMega festanella serata di martedì con tanto di fuochi d’artificio in villa comunale a Castellammare di Stabia per il rientro nella sua abitazione di Luciano Verdoliva,ieri dalla Corte d’Assise di Napoli nel processo per l’del 28enne Carmine Paolino, assassinato il primo marzo del 2005, a Castellammare di Stabia, nell’ambito di una faida di camorra. Lo riferisce il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli citando la ricostruzione del quotidiano Metropolis.“Diverse persone – spiega Borrelli – lo hanno aspettato in villa comunale. Al suo arrivo sono state stappate bottiglie di champagne ed esplosi illegalmente fuochi d’artificio. Verdoliva era recluso con l’diaggravato dal metodo mafioso dal 2023. Nel pomeriggio è arrivata la sentenza di assoluzione dei giudici della Corte d’Assise del tribunale di Napoli.