Assistenza agli anziani In campo due Misericordie | Un servizio a domicilio

Una nuova sinergia. Undi grande impatto sociale. Duefanno squadra, quella di San Miniato e quella de La Scala. Insieme lanciano "Raggio di Sole". Inprofessionisti: infermieri, oss, psicologo e volontari, pronti per rispondere ai bisogni died inclusione sociale della popolazione, dando un valido supporto alle famiglie. "Una nuova sfida – ha detto il governatore della Misericordia di San Miniato, Marco Micheletti – consapevoli della crescente necessità che c’è sul nostro territorio. Unche rientra a pieno titolo nella mission di un’associazione come la nostra". "Altro elemento importante è la collaborazione con la consorella de La Scala – ha aggiunto –. Le collaborazioni, oggi, sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi". Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, da aziende e privati cittadini.