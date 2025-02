Ilrestodelcarlino.it - Assemblea dell’Aido col bilancio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È convocata per mercoledì prossimo l’ordinaria intermedia. L’associazione chiama a raccolta tutti gli iscritti al gruppo intercomunale Civitanova-Montecosaro, invitati a partecipare all’incontro che si terrà nella sede di via Mandela, alle 21. L’ordine del giorno prevede la presentazione e l’approvazione delconsuntivo 2024 e deldi previsione 2025. Nel contempo vi sarà anche spazio per una relazione elaborata dal Consiglio direttivo sulle attività svolte nel 2024 e per la programmazione dell’attività annuale applicando le linee politiche indicate dall’provinciale. Altri punti verteranno sulla definizione degli eventuali contributi a carico dei soci e sulle adozioni del nuovo statuto e del nuovo regolamento Aido approvati lo scorso ottobre.