Notizie.com - Assegno di Inclusione, nuove date per le mensilità di febbraio: pagamenti in arrivo

L’Inps ha ufficializzato il calendario deidell’di: quando verrà erogata la misura durante il mese di2025.È entrata nel vivo la seconda settimana die moltiInps sono stati già effettuati. A ricevere per primi gli importi, come di consueto, i pensionati che hanno scelto l’accredito dell’su conto bancario o postale.diper lediin(Notizie.com)Per quanto riguarda, invece, i beneficiari di alcune prestazioni assistenziali, come ad esempio l’Unico Universale o l’di, l’erogazione avverrà nei prossimi giorni. Soffermandoci sul contributo che ha sostituito il vecchio Reddito di Cittadinanza, l’Inps ha pubblicato nelle scorse settimane il calendario dei2025 rendendo ufficiali, dunque, anche lerelative alladi