Assegnati alla provincia 15 nuovi carabinieri

Sono entrati in servizio i quasi 300dal Comando Generale dell’ArmaLegioneEmilia-Romagna e distribuiti nelle nove province di competenza. Nello specifico, al Comandole di Rimini sono statiin tutto 15giovanieffettivi, sei dei quali donne e i restanti uomini, che nella mattinata di ieri il Colonnello Ruggero Gerardo Rugge, Comandantele di Rimini, ha incontrato per esprimere i propri migliori auguri per il nuovo incarico e dare loro un grande in bocca al lupo per i rispettivi traguardi futuri.