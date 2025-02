Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft pubblica un trailer dedicato alla versione PC

hato un nuovoperPC e alle sue funzionalità avanzate. Il publisher ha anche rivelato i requisiti di sistema di questa piattaforma.In questo nuovo video è possibile di conseguenza scoprire che laPersonal Computer si distingue per una serie di opzioni avanzate, come la possibilità di sbloccare il frame-rate, il supporto per monitor ultra-wide e un benchmark integrato per ottimizzare le prestazioni. Inoltre, il rinnovato motore grafico Anvil introduce effetti visivi migliorati, come un sistema di illuminazione avanzato e un’ambientazione dinamica con condizioni meteorologiche variabili.L’open-world dirisponde dinamicamente ai cambiamenti stagionali, influenzando il gameplay e la strategia dei giocatori.