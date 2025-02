Internews24.com - Asensio Inter, tentativo per lo spagnolo a gennaio? Il retroscena di mercato

di Redazioneper lo? Ildisul suo possibile arrivo in ItaliaL’edizione odierna de Il Giorno ha riportato un’indiscrezione legata al calcio, secondo la quale, il club nerazzurro, a, in caso di partenza di Correa o Arnautovic, avrebbe sondato Marcos, che sarebbe potuto approdare in Italia. Ecco cosa riporta il quotidiano:SU– «Già ala dirigenza si è cautelata con una serie di richieste d’informazioni, nel caso in cui Arnautovic o Correa (che lunedì era assente e proverà a recuperare per Juventus-) avessero ricevuto l’offerta giusta. Lo ha confermato Joao Felix durante la presentazione, unera stato fatto anche per. Nulla di fatto e almeno a giugno Arnautovic arriverà con la stessa maglia.