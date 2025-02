Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 11 Febbraio 2025. Boom Sanremo (Start 51.68%, 63.61-68.71%)

Nella serata di ieri,11, su Rai1 la prima serata del Festival diha interessato 13.029.000 spettatori pari al 51.68% di share nell’anteprimadalle 20:41 alle 21:10, 15.713.000 spettatori pari al 63.61% nella prima parte in onda dalle 21:15 alle 23:26, 7.992.000 spettatori pari al 68.71% nella seconda parte in onda dalle 23:30 all’1:20 (glistory della prima serata, quello che accadeva un anno fa, pagelle prima serata, la diretta minuto per minuto). In total audience la serata ha ottenuto .000 spettatori pari al % (tra poco il dettaglio, il confronto con total audience dello scorso anno). Il TG1 delle 23:59 ha raccolto 9.290.000 spettatori e il 66.11%.Su Canale5 la commedia Benvenuti al Sud conquista .000 spettatori con uno share del %.