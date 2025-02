Ascolti TV | Martedì 11 Febbraio 2025 Boom Sanremo | 122 mln 65% Start 51 7% 13 mln

Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 11 Febbraio 2025. Boom Sanremo: 12,2 mln (65%). Start 51.7% (13 mln)

Nella serata di ieri,11, su Rai1 la prima serata del Festival diha interessato 13.029.000 spettatori pari al 51.68% di share nell’anteprimadalle 20:41 alle 21:10, e 12.218.000 spettatori pari al 65% di share. Nel dettaglio la kermesse, condotta da Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti, ha raccolto 15.713.000 spettatori pari al 63.61% nella prima parte in onda dalle 21:15 alle 23:26, 7.992.000 spettatori pari al 68.71% nella seconda parte in onda dalle 23:30 all’1:20 (glistory della prima serata, quello che accadeva un anno fa, pagelle prima serata, la diretta minuto per minuto). In total audience la serata ha ottenuto 13.327.000 (51.88%), con, 16.199.000 spettatori (63.68%), nella prima parte, e 8.322.000 spettatori (69.