Dilei.it - Ascolti tv del 11 febbraio, prima serata di Sanremo 2025. Punta oltre il 68% di share

Leggi su Dilei.it

È iniziato. Carlo Conti, con Antonella Clerici e Gerry Scotti, hanno condotto su Rai 1 ladel Festival, martedì 11, durante la quale hanno cantato tutti i Big in gara per un primo ascolto delle canzoni.Il confronto con il Festival di Amadeus è inevitabile, ma la vittoria neglitv è data per scontata. D’altro canto, il resto della programmazione non offre grandi spunti.Per chi proprio non ha voluto seguire, Canale 5 ha mandato in onda il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani, Benvenuti al Sud. Italia 1 ha proposto Le Iene – Show, coi migliori servizi del programma d’inchiesta.Mentre su Rete 4 è tornato l’apmento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della telefonata di Trump a Vladimir Putin ribadendo la sua volontà di incontrare presto il Presidente russo per poter «mettere fine alla guerra orribile» in Ucraina e delle polemiche politiche sul caso Almasri e sui centri in Albania.