Ascolti tv come è andata la prima serata del Festival 2025?

Boom per laNelladi ieri, martedì 11 febbraio, su Rai1 ladeldi Sanremoha portato a casa ben 13.029.000 spettatori pari al 51.68% di share.Poi, nell’anteSanremo Start dalle 20:41 alle 21:10, sono stati 15.713.000 spettatori pari al 63.61% nellaparte in onda dalle 21:15 alle 23:26, 7.992.000 spettatori pari al 68.71% nella seconda parte in onda dalle 23:30 all’1:20.Su Canale5 la commedia Benvenuti al Sud si ferma a 1.242.000 spettatori con uno share del 5.31%. Su Rai2 Amore e Morte a Venezia registra 388.000 spettatori pari all’1.53%. Su Italia1 Le Iene Top conquista 614.000 spettatori (3.24%). Su Rai3 Nowhere Special: Una storia d’amore segna 315.000 spettatori e l’1.22%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 344.