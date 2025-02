Tvpertutti.it - Ascolti Sanremo prima serata, Carlo Conti asettico fa record e supera Amadeus

La 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana è iniziata con il piede giusto. Glidi2025 dellasono stati i più alti dopo quelli registrati nel 1995,ndo addirittura i debutti degli ultimi cinque anni di. Lapuntata di martedì 11 febbraio è stata vista da una media di 12.600.000 telespettatori, pari al 65% di share. Nel dettaglio: in Total AudienceStart 13.327.000 e 51,8%,parte 16.199.000 e 63,68%, seconda parte 8.322.000 e 69,2%; in Standard AuditelStart 13.029.000 e 51,68%,parte 15.713.000, 63,61%, seconda parte 7.99.000, 68,70%, per una media di 11.852.000, 66,2%.Dopo cinque edizioni trionfali conalla guida, che manca come l'aria, la kermesse non ha perso la sua scintilla, nonostante sia stata trasformata in un prodotto TV ordinario, privo di ritmo e di emozione.